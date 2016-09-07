Пилот "AirAsia" по ошибке посадил самолет в Мельбурне вместо столицы Малайзии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Самолет малайзийской авиакомпании "AirAsia" совершил посадку в австралийском Мельбурне вместо столицы Малайзии Куала-Лумпур из-за невнимательности пилота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Бюро транспортной безопасности Австралии.

Инцидент произошел в марте прошлого года, однако данные расследования происшествия опубликованы лишь сейчас.

"Airbus A330" авиакомпании "AirAsia" вылетел 10 марта 2015 года из Сиднея в Куала-Лумпур. Во время полета экипаж самолета обнаружил проблемы в бортовой навигационной системе, но не мог вернуться в Сидней из-за ухудшившихся погодных условий. В результате капитан случайно задал неверное продольное положение судна, что повлияло на бортовую навигационную систему и пилоты не заметили того, что летели в другом направлении.