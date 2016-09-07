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    Пилот "AirAsia" по ошибке посадил самолет в Мельбурне вместо столицы Малайзии

    Инцидент произошел из-за невнимательности пилота

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Самолет малайзийской авиакомпании "AirAsia" совершил посадку в австралийском Мельбурне вместо столицы Малайзии Куала-Лумпур из-за невнимательности пилота.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Бюро транспортной безопасности Австралии.

    Инцидент произошел в марте прошлого года, однако данные расследования происшествия опубликованы лишь сейчас.

    "Airbus A330" авиакомпании "AirAsia" вылетел 10 марта 2015 года из Сиднея в Куала-Лумпур. Во время полета экипаж самолета обнаружил проблемы в бортовой навигационной системе, но не мог вернуться в Сидней из-за ухудшившихся погодных условий. В результате капитан случайно задал неверное продольное положение судна, что повлияло на бортовую навигационную систему и пилоты не заметили того, что летели в другом направлении.

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