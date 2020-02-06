Пианистка-виртуоз удивила пользователей в сети игрой на двух роялях - ВИДЕО

Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях.

Как передает Report, этим она удивила пользователей в сети.

Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой - аккомпанемент.

"Вот это да! Потрясающе! Каждый раз показываете что-то удивительное"; "Такого я еще не видел!"; "Даже представить не могу, какую работу вы проделали, чтобы так играть", - вот так прокомментировали ее выступление в социальных сетях.