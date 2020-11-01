О нас
Report Georgia
Аудио новости

Певец Андрей Губин пропал без вести

Певец Андрей Губин пропал без вести Продюсер известного певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что не может дозвониться до артиста уже около месяца.
Это интересно
1 ноября 2020 г. 19:25
Певец Андрей Губин пропал без вести
Андрей Губин

Продюсер известного певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что не может дозвониться до артиста уже около месяца.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я ему не могу дозвониться и тоже переживаю очень. Никто также не может дозвониться ему, к сожалению", - сказал Ващишин.

По его словам, они с друзьями будут обсуждать вопрос о подаче заявления в полицию.

Отметим, что А.Губин является автором и исполнителем таких песен, как "Мальчик-бродяга", "Лиза", и других. Последний его альбом вышел в 2002 году. Затем артист буквально пропал - как позже стало известно, из-за проблем со здоровьем.

В декабре прошлого года появились слухи, что Андрей Губин намерен вернуться на сцену после длительного перерыва. Однако сам певец эти данные опроверг. Также он рассказывал, что у него диагностировано заболевание нервной системы, в связи с которым он испытывает постоянные лицевые боли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
26 октября 2020 г. 13:19
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi