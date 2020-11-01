Певец Андрей Губин пропал без вести

Продюсер известного певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что не может дозвониться до артиста уже около месяца.

Продюсер известного певца Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что не может дозвониться до артиста уже около месяца.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Я ему не могу дозвониться и тоже переживаю очень. Никто также не может дозвониться ему, к сожалению", - сказал Ващишин.

По его словам, они с друзьями будут обсуждать вопрос о подаче заявления в полицию.

Отметим, что А.Губин является автором и исполнителем таких песен, как "Мальчик-бродяга", "Лиза", и других. Последний его альбом вышел в 2002 году. Затем артист буквально пропал - как позже стало известно, из-за проблем со здоровьем.

В декабре прошлого года появились слухи, что Андрей Губин намерен вернуться на сцену после длительного перерыва. Однако сам певец эти данные опроверг. Также он рассказывал, что у него диагностировано заболевание нервной системы, в связи с которым он испытывает постоянные лицевые боли.