​Песню Happy Birthday to You признали общественным достоянием

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Песню Happy Birthday to You освободили от авторских прав.

Как передает Report, суд Лос-Анджелеса постановил не считать компанию Warner/Chappell Music правообладателем композиции.

Ранее сообщалось, что производители документального фильма о песне Happy Birthday решили обратиться в суд после того, как под угрозой крупного штрафа были вынуждены заплатить 1,5 тысячи долларов за использование песни.

В исковом заявлении утверждается, что песня была написана еще в 1893 году и авторские права на неё должны были давно истечь.

По мнению истцов, в действительности Warner/Chappell обладают правами лишь на фортепианную аранжировку песни, которая была создана в 1935 году, и не имеют права взимать лицензионные гонорары за использование её текста или мелодии.