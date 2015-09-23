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    ​Песню Happy Birthday to You признали общественным достоянием

    Песню освободили от авторских прав

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Песню Happy Birthday to You освободили от авторских прав.

    Как передает Report, суд Лос-Анджелеса постановил не считать компанию Warner/Chappell Music правообладателем композиции.

    Ранее сообщалось, что производители документального фильма о песне Happy Birthday решили обратиться в суд после того, как под угрозой крупного штрафа были вынуждены заплатить 1,5 тысячи долларов за использование песни.

    В исковом заявлении утверждается, что песня была написана еще в 1893 году и авторские права на неё должны были давно истечь.

    По мнению истцов, в действительности Warner/Chappell обладают правами лишь на фортепианную аранжировку песни, которая была создана в 1935 году, и не имеют права взимать лицензионные гонорары за использование её текста или мелодии.

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