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    Песня Jingle Bells была написана не к Рождеству

    Композиция в оригинале называлась One Horse Open Sleigh

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Считающаяся рождественской песня Jingle Bells была написана к Дню благодарения.

    Как передает Report, сочиненная в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом композиция, в оригинале называлась One Horse Open Sleigh.

    Как отмечает издание The Mirror, люди могли счесть, что песня посвящена Рождеству из-за упоминания в ней саней, считающихся атрибутом Санта-Клауса.

    День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября. В этот день в Соединенных Штатах вспоминают первых поселенцев и благодарят Бога за урожай.

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