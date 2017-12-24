Песня Jingle Bells была написана не к Рождеству

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Считающаяся рождественской песня Jingle Bells была написана к Дню благодарения.

Как передает Report, сочиненная в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом композиция, в оригинале называлась One Horse Open Sleigh.

Как отмечает издание The Mirror, люди могли счесть, что песня посвящена Рождеству из-за упоминания в ней саней, считающихся атрибутом Санта-Клауса.

День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября. В этот день в Соединенных Штатах вспоминают первых поселенцев и благодарят Бога за урожай.