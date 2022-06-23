Пес-сапер Патрон получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии

Пес-сапер Патрон, который с начала боевых действий в Украине обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Пес-сапер Патрон, который с начала боевых действий в Украине обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Госслужбе ЧС.

"Наш Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден "Золотой лапой" кинологического клуба Ирландии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пса Патрона наградил президент Украины Владимир Зеленский.