Первый компьютер Apple с автографом Стива Джобса выставили на аукцион

На аукцион выставили первый компьютер Apple I с автографом сооснователя компании Стива Джобса.

На аукцион выставили первый компьютер Apple I с автографом сооснователя компании Стива Джобса.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал 9to5Mac .

Рукой Джобса на ПК написан серийный номер "01-0050". Кроме того, этот образец ПК также продается вместе с репродукцией оригинального руководства, подписанного сооснователями Apple Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, с надписью "Думай иначе!".

Неизвестно, работает ли выставленный на продажу образец, однако он включает в себя оригинальный монитор, клавиатуру Datanetics, современный кассетный интерфейс, блок питания, а также кабели.

Отмечается, что эта модель может быть первым персональным компьютером в мире, который продавался в полностью собранном виде. На сегодняшний день такие ПК представляют интерес для коллекционеров - цена работающего устройства может доходить до 700 тыс. долларов США

Пока торги не стартовали. Начальная ставка для компьютера составляет 250 тыс. долларов США, однако, по предварительным оценкам, устройство может стоить миллионы долларов.