Первый экземпляр Конституции США продано на аукционе Sotheby’s

Первый экземпляр Конституции Соединенных Штатов Америки был продан на аукционе Sotheby’s за 43,2 млн долларов CША, что стало рекордом для исторического документа.

Первый экземпляр Конституции Соединенных Штатов Америки был продан на аукционе Sotheby’s за 43,2 млн долларов CША, что стало рекордом для исторического документа.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Документ является одним из 13 сохранившихся экземпляров официального издания Конституции, напечатанного в 1787 году.

Sotheby’s заявил, что этот предмет является самым ценным историческим документом, когда-либо проданным на аукционе.

Продажа документа "стала монументальным и историческим событием. Сегодняшний результат отражает то, насколько он остается актуальным 234 года спустя - не только для Америки, но и для глобальной демократии", - сказала главный специалист по книгам и рукописям аукционного дома Селби Киффер.