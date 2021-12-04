Первую версию "Википедии" выставили на аукцион

Сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и аукционный дом Christie's продадут первую версию онлайн-энциклопедии.

Сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и аукционный дом Christie's продадут первую версию онлайн-энциклопедии.

Как передает Report, об этом пишет The Verge .

Ее выставят на продажу в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) вместе с iMac Strawberry, на котором она была впервые запущена. Торги начались 3 декабря, которые завершатся 15 декабря.

Первая версия онлайн-энциклопедии вышла в январе 2001 года. Уэйлс уточнил, что участники торгов увидят сайт, каким он был, когда он настраивал программное обеспечение.

После продажи энциклопедия будет открыта для публичного доступа. Любой желающий сможет ее отредактировать. Все изменения будут исчезать через пять минут, страница вернется в исходное состояние. Художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал веб-сайт и должен был подумать: "Боже, он такой уязвимый", - подчеркнул он.