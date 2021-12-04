О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первую версию "Википедии" выставили на аукцион

Первую версию "Википедии" выставили на аукцион Сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и аукционный дом Christie's продадут первую версию онлайн-энциклопедии.
Это интересно
4 декабря 2021 г. 04:47
Первую версию Википедии выставили на аукцион

Сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и аукционный дом Christie's продадут первую версию онлайн-энциклопедии.

Как передает Report, об этом пишет The Verge.

Ее выставят на продажу в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) вместе с iMac Strawberry, на котором она была впервые запущена. Торги начались 3 декабря, которые завершатся 15 декабря.

Первая версия онлайн-энциклопедии вышла в январе 2001 года. Уэйлс уточнил, что участники торгов увидят сайт, каким он был, когда он настраивал программное обеспечение.

После продажи энциклопедия будет открыта для публичного доступа. Любой желающий сможет ее отредактировать. Все изменения будут исчезать через пять минут, страница вернется в исходное состояние. Художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал веб-сайт и должен был подумать: "Боже, он такой уязвимый", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi