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Первое издание книги о Гарри Поттере продали в 35 тыс. дороже первоначальной стоимости

Первое издание книги о Гарри Поттере продали в 35 тыс. дороже первоначальной стоимости Первое издание книги Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (1997), приобретенное за 30 пенсов (примерно 36 центов), ушло в Англии с молотка более чем за 10,5 тыс. фунтов стерлингов ($13,5 тыс.).
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10 июля 2023 г. 23:14
Первое издание книги о Гарри Поттере продали в 35 тыс. дороже первоначальной стоимости

Первое издание книги Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (1997), приобретенное за 30 пенсов (примерно 36 центов), ушло в Англии с молотка более чем за 10,5 тыс. фунтов стерлингов ($13,5 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter аукционный дом Richard Winterton Auctioneers, который провел торги в Личфилде (графство Стаффордшир).

Сумма, за которую была реализована книга, оказалась в два раза выше ее предварительной оценки и в 35 тыс. раз выше суммы, за которую любитель-коллекционер приобрел этот "сильно потрепанный" экземпляр несколько лет назад у библиотеки. Та сочла состояние книги непригодным для выдачи на руки и уступила за символическую цену. Разбирая вещи библиофила после его внезапной смерти в возрасте 55 лет в начале года, родственники обнаружили редкий экземпляр книги и предложили его аукционному дому.

Эксперты подтвердили, что это один из 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.

В 2017 году первое издание книги о юном волшебнике Гарри Поттере, подписанное Джоан К. Роулинг, было продано на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за рекордные 106 тыс. фунтов ($140 тыс.). Семь томов произведений британской писательницы вышли в свет с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты более десятка кинолент.

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Версия на азербайджанском языке "Harri Potter" kitabının ilk nəşri hərracda 35 min dəfə baha satılıb

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