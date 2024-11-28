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Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 36 тыс. фунтов

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 36 тыс. фунтов Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг продали на аукционе за 36 тыс. фунтов стерлингов.
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28 ноября 2024 г. 17:21
Первое издание книги Гарри Поттер и философский камень продали за 36 тыс. фунтов

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг продали на аукционе за 36 тыс. фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечается, книга первоначально была приобретена в 1990-х годах всего за 10 фунтов. По данным Би-би-си, эта книга является одной из 500 экземпляров в твердом переплете, опубликованной в 1997 году.

Всемирную славу Роулинг принесли семь романов о мальчике-волшебнике, выходивших с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает полмиллиарда экземпляров. Помимо основного цикла она написала три дополнительные книги, изданные с благотворительной целью, в том числе "Фантастические твари и где они обитают".

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