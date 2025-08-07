Первое издание "Хоббита" купили на аукционе за 43 тыс. фунтов

Первое издание книги Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит", которое нашли во время уборки, продали на аукционе за 43 тыс. фунтов стерлингов ($57 тыс.).

Как передает Report , об этом пишет издание Daily Mail.

Книгу нашли на книжной полке в одном из домов Бристоля во время плановой уборки. Это один из 1500 экземпляров, напечатанных в сентябре 1937 года и никогда ранее не поступавших в открытую продажу.

Хотя у издания не было суперобложки, экземпляр находился в почти безупречном состоянии.

Ожидалось, что на аукционе картина будет продана за 10 тыс. фунтов стерлингов, но интерес к ней был огромным. С учетом комиссионных аукциониста общая сумма составила более 52 тыс. фунтов стерлингов.

"Хоббит" побил предыдущий рекорд стоимости первого издания без суперобложки, составивший 19 тыс. фунтов стерлингов.

"Хоббит, или Туда и обратно" — детский фэнтезийный роман и одна из самых продаваемых книг всех времен: тираж проданных экземпляров превысил 100 миллионов.