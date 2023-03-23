О нас

Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета взлетела, но не достигла орбиты

Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета взлетела, но не достигла орбиты Беспилотная ракета Terran 1, напечатанная на 3D-принтере, успешно стартовала с мыса Канаверал в США, но не смогла достичь орбиты.
Это интересно
23 марта 2023 г. 10:26
Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета взлетела, но не достигла орбиты

Беспилотная ракета Terran 1, напечатанная на 3D-принтере, успешно стартовала с мыса Канаверал в США, но не смогла достичь орбиты.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Инновационный космический корабль компании Relativity Space, предназначенный для доставки легких спутников на орбиту, взлетел с космодрома вечером 22 марта. После того, как первая ступень ракеты израсходовала свое топливо, она отделилась. Но двигатель второй ступени зажегся лишь на короткое время, оставив ракету без достаточной мощности для достижения орбиты.

Сама компания запуск считает успешным. Хотя ракета не достигла орбиты, она доказала, что напечатанный на 3D-принтере космический корабль может выдержать суровые условия полета.

Длина ракеты составляет 33,5 метра, диаметр - 2,2 метра. При этом 85 процентов ее массы напечатано на самых больших в мире металлических 3D-принтерах. Производство заняло 60 дней. Это самый большой объект, когда-либо напечатанный на 3D-принтере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке World's first 3D-printed rocket launches successfully but fails to reach orbit

Самое читаемое

Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
17 марта 2023 г. 17:44
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
18 марта 2023 г. 13:19
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi