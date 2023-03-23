Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета взлетела, но не достигла орбиты

Беспилотная ракета Terran 1, напечатанная на 3D-принтере, успешно стартовала с мыса Канаверал в США, но не смогла достичь орбиты.

Беспилотная ракета Terran 1, напечатанная на 3D-принтере, успешно стартовала с мыса Канаверал в США, но не смогла достичь орбиты.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Инновационный космический корабль компании Relativity Space, предназначенный для доставки легких спутников на орбиту, взлетел с космодрома вечером 22 марта. После того, как первая ступень ракеты израсходовала свое топливо, она отделилась. Но двигатель второй ступени зажегся лишь на короткое время, оставив ракету без достаточной мощности для достижения орбиты.

Сама компания запуск считает успешным. Хотя ракета не достигла орбиты, она доказала, что напечатанный на 3D-принтере космический корабль может выдержать суровые условия полета.

Длина ракеты составляет 33,5 метра, диаметр - 2,2 метра. При этом 85 процентов ее массы напечатано на самых больших в мире металлических 3D-принтерах. Производство заняло 60 дней. Это самый большой объект, когда-либо напечатанный на 3D-принтере.