Первая в мире эко-мечеть откроется в Омане

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Первая в мире полностью работающая на "зеленой энергии" мечеть в скором времени появится в Омане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы завершили 90 % работ по созданию проекта. В настоящее время ведется установка солнечных панелей на крыше мечети", - заявил главный архитектор проекта Бадра Аль-Хадаби.

Здание будет вмещать до 50 молящихся. Столь небольшой размер сооружения Хадаби объяснил тем, что для кондиционирования воздуха в помещении необходимо очень большое количество энергии.

Хадаби отметил, что на кондиционеры уходит большая часть потребляемой в стране энергии. Инженер надеется, что его проект станет моделью для всей строительной отрасли в султанате.