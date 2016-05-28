​Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео успешной посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу OCISLY ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ссылку на видео на YouTube, воспроизводимое в ускоренном режиме, Маск опубликовал на своей странице в Twitter. Ролик был записан с камеры, расположенной на первой ступени Falcon 9.

Ракета Falcon 9 была запущена в 23:39 по бакинскому времени в пятницу. Первая ступень отделилась через две минуты 40 секунд после запуска и вернулась на Землю. На счету SpaceX уже четыре успешных посадки на плавучую платформу и одно благополучное приземление на космодром.