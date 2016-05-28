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    ​Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села - ВИДЕО

    Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео успешной посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу OCISLY

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео успешной посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу OCISLY ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ссылку на видео на YouTube, воспроизводимое в ускоренном режиме, Маск опубликовал на своей странице в Twitter. Ролик был записан с камеры, расположенной на первой ступени Falcon 9.

    Ракета Falcon 9 была запущена в 23:39 по бакинскому времени в пятницу. Первая ступень отделилась через две минуты 40 секунд после запуска и вернулась на Землю. На счету SpaceX уже четыре успешных посадки на плавучую платформу и одно благополучное приземление на космодром.

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