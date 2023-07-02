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Первая леди САР Асма Асад призналась в желании выучить русский язык

Первая леди САР Асма Асад призналась в желании выучить русский язык Супруга президента Сирийской Арабской Республики (САР) Асма Асад посетила Москву и в беседе с Arabic RT 30 июня призналась, что хотела бы выучить русский язык, который является мостом к великой культуре.
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2 июля 2023 г. 06:51
Первая леди САР Асма Асад призналась в желании выучить русский язык

Супруга президента Сирийской Арабской Республики (САР) Асма Асад посетила Москву.

Как передает Report, в беседе с Arabic RT 30 июня призналась, что хотела бы выучить русский язык, который является мостом к великой культуре.

"Язык — это мост для общения между людьми, он же мост между культурами. У России очень древняя культура, и ее история очень древняя. Надеюсь, у меня будет возможность в будущем выучить язык, если уровень рабочей нагрузки немного ослабнет, почему бы и нет!" — рассказала первая леди Сирии.

Асма Асад посетила российскую столицу в связи с окончанием старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Она добавила, что гордится им за успешный итог обучения в одном из самых престижных университетов мира.

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Версия на азербайджанском языке Bəşşar Əsədin xanımı rus dilini öyrənmək istəyir

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