Бывший узник Освенцима признан старейшим жителем планеты

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Переживший холокост 112-летний Исраэль Кристал (Yisrael Kristal) признан старейшим в мире мужчиной, сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

Кристал был признан рекордсменом-долгожителем после того, как в Польше нашлись документы, подтвердившие его возраст. В архивах были обнаружены материалы, свидетельствующие, что мужчина жил в городе Лодзь в 1918 году. На тот момент ему было 15 лет.

Кристал родился 15 сентября 1903 года в Жарнуве (тогда находился на территории Российской империи), потом его семья переехала в Лодзь, где мужчина начал работать на кондитерской фабрике. Во времена нацистской оккупации его вместе с женой отправили в концентрационный лагерь Освенцим. Супруга Кристала умерла. К концу войны мужчина весил около 37 килограммов. Потом Кристал поселился в Израиле.

До Кристала самым пожилым мужчиной считался Ясутаро Коидэ из Японии. Он умер в январе этого года в возрасте 112 лет.