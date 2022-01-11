Пенсионер из Индии 12 раз привился от коронавируса

Житель Индии сделал 12 прививок от коронавируса.

Житель Индии сделал 12 прививок от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times .

По словам мужчины, он полагает, что это сделает его здоровье более крепким.

Почтальон на пенсии рассказал, что первый раз вакцинировался от COVID-19 в феврале 2021 года. После прививки мужчина рассказал, что почувствовал себя гораздо лучше.

"У меня уменьшилась боль в спине, пропала общая слабость, улучшился аппетит", - прокомментировал он.

Несмотря на уже 12 сделанных прививок, индиец не собирается останавливаться на достигнутом. Правда, ради заветного укола ему приходится обманывать врачей, выдавая себя за других людей.

"Я ищу новые пункты вакцинации и иду туда" - признался пенсионер.

Тем временем местные чиновники начали расследование, чтобы выяснить, как мужчине удалось получить столько доз вакцины.