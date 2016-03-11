Пеле выставит на аукцион около двух тысяч вещей из своего архива

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 75-летний футболист Пеле объявил о том, что выставляет около двух тысяч своих вещей на аукцион. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в числе многочисленных лотов будут также полученные спортсменом три золотые медали чемпионата мира.

Бразилец говорит, что часть вырученных средств будет пожертвована детской больнице.

Аукцион, на котором будут выставлены личные вещи Пеле, пройдет в Лондоне с 7 по 9 июня.

В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей. Пеле является рекордсменом по заработанным золотым медалям чемпионата мира. Свою карьеру спортсмен завершил в 1977 году.