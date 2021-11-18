Пейзаж Винсента Ван Гога продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $35,9

Пейзаж Винсента Ван Гога, захваченный нацистами во время оккупации Франции во время Второй мировой войны, был продан на аукционе в Нью-Йорке за 35,9 миллиона долларов, что является рекордом для акварели голландского импрессиониста.

Пейзаж Винсента Ван Гога, захваченный нацистами во время оккупации Франции во время Второй мировой войны, был продан на аукционе в Нью-Йорке за 35,9 миллиона долларов США, что является рекордом для акварели голландского импрессиониста.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил аукционный дом Christie's .

Отмечается, что работа 1888 года "Meules de ble" была куплена по цене, значительно превышающей ее предпродажную оценку в 20-30 миллионов долларов США. Последний раз она выставлялась в 1905 году.

Первоначально после самоубийства художника работа принадлежала его брату Тео Ван Гогу. Пройдя через несколько владельцев, она попала к нацистам во время оккупации Франции.

После войны местонахождение картины было не известно до 1970-х годов. Она находилась в частных руках до тех пор, пока Christie's не приобрел произведение в результате мирового соглашения с коллекционером и наследниками первоначальных владельцев.