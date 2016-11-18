Пегги Уитсон стала самой пожилой астронавткой в истории

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Американская космическая рекордсменка, 57-летняя Пегги Уитсон, вылетела на свою третью миссию к Международной космической станции с космодрома Байконур, став самой пожилой женщиной в космосе за всю историю его освоения.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Космический аппарат "Союз" доставит ее на МКС вместе с россиянином Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке, для которого этот космический вылет - первый.

В субботу они прибудут на станцию, где уже находятся один американский астронавт и два российских космонавта. До мая 2017 года им необходимо провести ряд опытов на орбите.

Уитсон родилась в Айове, выучилась на биохимика и работала в НАСА на различных должностях до 1996 года, когда она стала кандидатом в астронавты.

В 2002 году состоялся ее первый полет в космос, а пять лет спустя она стала первой в истории МКС женщиной-командиром экипажа.

К маю следующего года Уитсон побьет еще один рекорд: она проведет в космосе больше дней, чем любой другой американский астронавт.

В ходе предыдущих полетов она шесть раз выходила в открытый космос.