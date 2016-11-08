Пассажиры обнаружили змею на борту самолета, летевшего в столицу Мексики

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Неядовитая небольшая змея была обнаружена в понедельник в салоне самолета компании Aeromexico, следовавшего в столицу Мексики из города Торреон в штате Коауила.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении авиаперевозчика.

Паники на борту не было. В соответствии с принятыми правилами, лайнер с необычным пассажиром получил приоритет при заходе на посадку. Никто из находившихся в самолете не пострадал. По данным службы ветеринарного контроля, пресмыкающееся относится к одному из видов, обитающих в северной части Мексики.

"Вместе с местными властями мы выясняем, как змея оказалась на борту, потому что она могла забраться туда сама, или же ее пронес в ручной клади кто-то из пассажиров", - отметили в Aeromexico.