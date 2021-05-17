Парижский Disneyland возобновит работу 17 июня

Работа парка будет осуществляться с соблюдением усиленных мер по безопасности

Парижский Disneyland возобновит работу 17 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении парка.

"Мы рады сообщить вам, что парижский Disneyland вновь откроется 17 июня", - отметили в парке. Там обратили внимание, что работа парка будет осуществляться с соблюдением усиленных мер по безопасности.

Открытие Disneyland уже переносилось дважды. Изначально оно планировалось на 13 февраля, однако затем было перенесено на 2 апреля. В марте администрация парка сообщила, что возобновление работы вновь переносится в связи с пандемией коронавируса.