 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Парижанка подала в суд на Францию из-за загрязнения воздуха

    Учительница йоги Клотильда Ноннез утверждает, что живет в столице уже 30 лет и ее здоровье ухудшается

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Парижанка подала в суд на Францию в связи с ухудшением состояния здоровья из-за загрязнения воздуха.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    56-летняя учительница йоги Клотильда Ноннез утверждает, что живет в столице уже 30 лет и ее здоровье ухудшается. У нее проблемы с дыханием и астма. Ей стало хуже, когда загрязнение воздуха в Париже достигло рекордных уровней в декабре прошлого года.

    По словам ее адвоката, ежегодно из-за загрязненного воздуха во Франции умирают 48 тысяч человек. Адвокат сообщил, что аналогичные иски будут поданы также в ряде других городах Франции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi