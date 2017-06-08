Парижанка подала в суд на Францию из-за загрязнения воздуха

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Парижанка подала в суд на Францию в связи с ухудшением состояния здоровья из-за загрязнения воздуха.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

56-летняя учительница йоги Клотильда Ноннез утверждает, что живет в столице уже 30 лет и ее здоровье ухудшается. У нее проблемы с дыханием и астма. Ей стало хуже, когда загрязнение воздуха в Париже достигло рекордных уровней в декабре прошлого года.

По словам ее адвоката, ежегодно из-за загрязненного воздуха во Франции умирают 48 тысяч человек. Адвокат сообщил, что аналогичные иски будут поданы также в ряде других городах Франции.