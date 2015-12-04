Парикмахер шокирует необычным подходом к стрижке - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Испанский парикмахер шокирует посетителей своего салона в Мадриде необычным подходом к стрижке.

Альберто Олмедо в работе не ограничивается обычными ножницами, а использует гораздо более экзотические инструменты, передает Report со ссылкой на ТСН.

Для того, чтобы создать прическу своим клиенткам, Олмедо использует самурайские мечи, которыми размахивает в нескольких сантиметрах от женского лица.

Кроме острых мечей Олмедо использует паяльные лампы и выполненные на заказ металлические "когти", которые парикмахер надевает на пальцы.

Мастер признается, что его методы стрижки "несколько средневековые", однако только такая техника позволяет получить прическу с обеих сторон "математически идентичную", цитирует парикмахера издание The Daily Mail.