Paramount Pictures опубликовала первый трейлер к новому "Терминатору" - ФОТО - ВИДЕО

Компания Paramount Pictures в своём YouTube-аккаунте опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма о приключениях роботов - "Терминатор: Тёмные судьбы".

Как передаёт Report, на кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор, а также Арнольда Шварценеггера, исполняющего роль Терминатора с 1984 года.

Мировая премьера картины должна состояться осенью 2019 года.

Режиссёром фильма стал Тим Миллер ("Дэдпул", 2016), продюсерами выступили в том числе Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон.

Кроме того, на странице ленты в Instagram опубликовали постер к новому "Терминатору".