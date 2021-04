Пандемию COVID-19 связали с замедлением таяния снегов в Гималаях

Из-за этого в Инд и другие реки региона попало почти на 6,5 млрд кубических километров воды меньше

Климатологи выяснили, что в прошлом году ледники и снег на склонах Гималаев стали таять медленнее. Ученые предполагают, что это связано с уменьшением количества сажи и пыли, источником которых служат промышленность и автомобили в Индии, на 30%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Cнег в горах бассейна реки Инд и ее притоков в прошлом году стал намного чище, чем в последние два десятилетия. В результате он стал таять медленнее, и талых вод стало меньше примерно на 6,55 км3", – пишут исследователи.

Из-за коронавирусной инфекции по всему миру уменьшились объемы промышленного производства, автомобильного движения и других источников СО2 и прочих парниковых газов.

Согласно данным, которые появились летом прошлого года, по сравнению с зимой и началом весны 2019 года выбросы парниковых газов снизились примерно на 17%. За весь 2020 год объем ежегодных выбросов углекислого газа снизился примерно на 2,4 млрд т (7%) – пока самое большое падение за всю историю наблюдений.

Климатологи под руководством доцента Университета штата Юта Маккензи Скайлс заинтересовались другим климатическим аспектом эпидемии. Дело в том, что из-за коронавирусного карантина в воздухе Дели и других густонаселенных мегаполисов стран третьего мира стало гораздо меньше частиц сажи, пыли и аэрозолей.

Кроме этого, ученые исследовали снимки, который сделал зонд Aqua во время пролетов над полуостровом Индостан в разные годы. Оказалось, что эпидемия действительно очень сильно повлияла на альбедо снега и льда: количество частиц сажи и пыли на их поверхности уменьшилось примерно на треть