В одном из поселков Южно-Казахстанской области убрали памятник Сталину

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Жители поселка Ески Икан (Старый Икан) в Южно-Казахстанской области в пятницу убрали памятник Сталину.

Как отмечает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе акимата города Туркестан.

"Сотрудники местного акимата провели разъяснительную беседу и люди, установившие памятник, убрали его сегодня по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что памятник, установленный в 1954 году, был разрушен после урагана, пронесшегося по области в июне 2014 года. Памятник отреставрировали на средства, собранные активистами через социальные сети, и в начале мая 2015 года установили во дворе одного из местных жителей.