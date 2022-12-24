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Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник Христиане со всего мира собираются в субботу в рождественский сочельник в Вифлееме - в городе, где по преданию родился Иисус Христос; ожидается, что город примет тысячи паломников впервые после пандемии COVID-19.
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24 декабря 2022 г. 17:47
Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Христиане со всего мира собираются в субботу в рождественский сочельник в Вифлееме - в городе, где по преданию родился Иисус Христос; ожидается, что город примет тысячи паломников впервые после пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом передает агентство Associated Press.

"В этом году мы празднуем Рождество совершенно иначе, чем в прошлом году. Мы празднуем Рождество с паломниками со всего мира", - заявила министр туризма и древностей Палестинской администрации Рула Маая.

В течение последних двух лет иностранные туристы не могли посетить Вифлеем в Рождество из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако, в этом году гости вернулись, отели переполнены, а владельцы магазинов города сообщают об оживлении бизнеса в преддверии праздника.

В полдень субботы сотни людей приняли участие в торжественном мероприятии на старинной площади Яслей Христовых. По району маршировали оркестры с барабанами и волынками, а иностранные туристы делали селфи на фоне большой рождественской елки в центре площади.

Позже в Вифлеем должен прибыть из Иерусалима, чтобы отслужить полночную мессу, патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

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