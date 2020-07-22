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Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность

Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос
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22 июля 2020 г. 19:40
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность

Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос. Как передает Report, об этом пишет The Sun.

Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.

"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше", — рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.

Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — повышением температуры.

Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.

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