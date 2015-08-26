​Пьяный польский легкоатлет расплатился с таксистом золотой медалью ЧМ

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Победитель чемпионата мира по легкой атлетике в Пекине в метании молота Павел Файдек расплатился за проезд с таксистом золотой медалью мирового первенства.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, поляк, который отмечал свою победу в одном из ресторанов столицы Китая, возвращался в отель на такси в состоянии сильного алкогольного опьянения и расплатился с водителем наградой высшей степени.

Утром спортсмен обнаружил пропажу и обратился в полицию. Стражи правопорядка смогли найти таксиста, подвозившего Файдека, и тот согласился вернуть атлету медаль.