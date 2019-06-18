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Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше - ФОТО - ВИДЕО

Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше

Пьяный житель Польши устроил езду на танке Т-55 в центре города Паенчно в Лодзинском воеводстве.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

"Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нём в качестве пассажира", - рассказали агентству.

Как отмечается, другой мужчина, 49-летний владелец танка, также был пьян.

Военную технику перевозили на прицепе, который позднее сломался. Тогда боевую машину сняли с прицепа, а пьяный владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял с собой пассажира, уточнил представитель полиции.

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