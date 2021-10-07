О нас
Report Georgia
Аудио новости

Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище

Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище В городе Дронген (Фландрия, Бельгия) открылось первое в мире безопасное для природы кладбище. Оно предусмотрено исключительно для экологичных захоронений - в полностью биоразлагаемых гробах и без надгробий.
Это интересно
7 октября 2021 г. 08:15
Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище

В городе Дронген (Фландрия, Бельгия) открылось первое в мире безопасное для природы кладбище. Оно предусмотрено исключительно для экологичных захоронений - в полностью биоразлагаемых гробах и без надгробий.

Как передает Report, об этом пишет "Европульс".

На территории нет мощеных дорожек и границ между могилами - только деревянные скамейки и указатели. Чтобы почтить память усопшего, родственники или друзья могут повесить скворечник с его именем на одном из растущих рядом с участком вишневых деревьев.

Места на новом кладбище не продаются, их можно взять в аренду на 25 лет - за это время, по подсчетам создателей проекта, человеческое тело полностью сольется с природой. Археологи обнаружили на территории курган (погребальное сооружение) бронзового века. Вокруг него стоят деревянные столбы и выкопан ров - там можно будет хоронить урны с прахом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В США продали особняк Аль Капоне
В США продали особняк Аль Капоне
7 октября 2021 г. 04:06
Ученые заявили о массовой гибели кораллов по всему миру
Ученые заявили о массовой гибели кораллов по всему миру
6 октября 2021 г. 06:43
Forbes обнародовал рейтинг богатейших людей США
Forbes обнародовал рейтинг богатейших людей США
5 октября 2021 г. 20:55
Космический аппарат BepiColombo сделал первый снимок поверхности Меркурия
Космический аппарат BepiColombo сделал первый снимок поверхности Меркурия
2 октября 2021 г. 23:56
На аукционе во Франции продали клад золотых монет XVII века за €1 млн
На аукционе во Франции продали клад золотых монет XVII века за €1 млн
1 октября 2021 г. 07:08
Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров
Британские ученые открыли два новых вида крупных динозавров
29 сентября 2021 г. 15:47
Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет
Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет
29 сентября 2021 г. 04:59
Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород
Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород
29 сентября 2021 г. 03:53
В США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке
ВидеоВ США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке
26 сентября 2021 г. 09:45
Археологи: Самый древнейший человек жил на юге Северной Америки
Археологи: Самый древнейший человек жил на юге Северной Америки
26 сентября 2021 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi