Открылась первая в мире фабрика искусственного мяса

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот "первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса"

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот "первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса".

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, разработчики планируют заменить курятники и скотобойни биореакторами для производства мяса на основе клеток.

Предприятие может производить 500 килограммов мяса в день и предлагает выращенную курицу, свинину и баранину, в ближайшее время начнет производить говядину. К концу следующего года компания намерена стать поставщиком ресторанов США. Об этом уже ведутся переговоры с регулирующими органами.

По словам генерального директора стартапа Рома Кшука (Rom Kshuk), открытие предприятия — огромный шаг на пути будущих мясных технологий, который позволит вывести продукцию на прилавки к 2022 году. Он выразил надежду, что это поможет уменьшить влияние мясной промышленности на мир, сделать окружающую среду здоровее и предоставить реальные альтернативы мясу забиваемых животных.