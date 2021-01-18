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Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени

Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью.
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18 января 2021 г. 03:52
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени

Отец решил не подписывать свидетельство о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного, вписанного в документы матерью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Sun.

Мужчина оказался неприятно удивлен, обнаружив в графе "имя ребенка" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего парня своей мамы. Своими переживаниями мужчина поделился в социальной сети.

"И я сказал своей девушке, что не буду подписывать никаких документов на ребенка, пока она не поменяет имя на то, о котором мы с ней договаривались", — рассказал он.

Также мужчина признался, что был не уверен, станут ли они хорошими родителями, когда узнал о беременности, так как молодые люди еще даже не были женаты.

Теперь он сомневается, окончательно ли мать ребенка порвала отношения с бывшим парнем. У пользователей сети мужчина попросил совета, в том числе и стоит ли ему сделать тест на отцовство.

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Версия на азербайджанском языке Ata adına görə yeni doğulan övladından imtina etdi

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