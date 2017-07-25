В Канаде отца 145 детей признали виновным в многоженстве

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал 61-летнего Уинстона Блэкмора и его бывшего зятя Джеймса Олера виновными в многоженстве, сообщает Report со ссылкой на Yahoo News.

С 1990 по 2014 год Блэкмор женился на 24 женщинах, у него 145 детей. У 53-летнего зятя — пять жен. Обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

Отмечается, что они в прошлом были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена.