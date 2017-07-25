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    В Канаде отца 145 детей признали виновным в многоженстве

    61-летнему Уинстону Блэкмору грозит пять лет лишения свободы

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал 61-летнего Уинстона Блэкмора  и его бывшего зятя Джеймса Олера  виновными в многоженстве, сообщает Report со ссылкой на  Yahoo News.

    С 1990 по 2014 год Блэкмор женился на 24 женщинах, у него 145 детей. У 53-летнего зятя — пять жен. Обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

    Отмечается, что они в прошлом были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена.

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