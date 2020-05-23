​От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/99f90ad04898cbf513266890642f9cd8/4a6d0f74-2181-4845-a26a-b371e3de62d4_292.jpg

Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, председатели комитетов выразили обеспокоенность по поводу того, что Штаты отправили аппараты ИВЛ в Россию, пока США все еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков.

Конгрессмены уточнили, что не против отправки предметов медицинского назначения в действительно нуждающиеся страны, но не в случае, когда "критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах".

От президента потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках медоборудования в другие страны, а также раскрыть источник финансировании этих поставок.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.