От рук 7-летней девочки пострадали десятки автомобилей

Полицейские немецкого города Цвиккау целую неделю пытались выследить вандала, который исцарапал почти 40 автомобилей в округе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в итоге выяснилось, что преступником была семилетняя девочка.

В полицейском департаменте сообщили, что всего от рук девочки пострадали 37 автомобилей. Теперь родителям придется возместить довольно крупную сумму ущерба - около 30 тысяч евро. Полицейские потратили семь дней на попытки поймать вандала, который регулярно портил автомобили. Только на восьмой день им удалось задержать нарушителя - девочку поймали с поличным на месте преступления.

Девочка сразу же призналась в том, что это она расцарапала автомобили. Она регулярно брала в руки камень и рисовала на машинах снежинки.

Как призналась в разговоре с полицейскими, она не думала, что делает что-то плохое, а напротив - хотела их украсить.

В конце прошлого года похожий случай произошел в Китае - родители пришли с трехлетним ребенком в дилерский центр Audi, но пока они общались по поводу автомобиля, девочка вооружилась камнем и расцарапала 10 новых автомобилей на пять миллионов рублей.