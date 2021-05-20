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От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.
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20 мая 2021 г. 19:45
От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину - 25 километров.

Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4 320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка.

Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке в 3 880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.

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