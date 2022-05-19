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Осужденный за участие в убийстве Раджива Ганди вышел на свободу после 31 года в тюрьме

Осужденный за участие в убийстве Раджива Ганди вышел на свободу после 31 года в тюрьме Один из осужденных за участие в организации убийства в Индии в 1991 году известного политика Раджива Ганди - А. Г. Пераривалан - вышел на свободу.
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19 мая 2022 г. 08:11
Осужденный за участие в убийстве Раджива Ганди вышел на свободу после 31 года в тюрьме
Раджив Ганди

Один из осужденных за участие в организации убийства в Индии в 1991 году известного политика Раджива Ганди - А. Г. Пераривалан - вышел на свободу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, он отпущен после соответствующего решения Верховного суда Индии, который принял его, сославшись на свои "особые полномочия". Осужденный провел в тюрьме 31 год, суд также учел образцовое поведение Пераривалана в тюрьме, включая получение им ученых степеней.

После прекращения пожизненного заключения одного из участников заговора против Раджива Ганди может последовать освобождение остальных шести осужденных по этому делу, указал телеканал.

Раджив Ганди - старший сын знаменитой женщины-премьера страны Индиры Ганди и внук первого премьера независимой Индии Джавахарлала Неру, занимал пост премьера в 1984-1989 годах. Он погиб во время предвыборного митинга в населе Шриперембудур в южном штате Тамилнад: террористка-смертница по имени Дхану повесила ему на шею гирлянду, начиненную взрывчаткой. Тогда вместе с политиком погибли 14 человек, включая саму террористку.

По данным следствия, покушение было организовано сепаратистской группировкой "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) из соседнего островного государства Шри-Ланка. Смерть Раджива была местью лидера ТОТИ Велупиллаи Прабхакарана за то, что Раджив в 1989 году принял решение ввести индийский миротворческий контингент на Шри-Ланку, где тогда бушевала гражданская война.

Пераривалан, бывший тогда студентом, был обвинен в том, что предоставил батарею для взрывного устройства. Верховный суд Индии в 1999 году утвердил вынесенный судом низшей инстанции смертный приговор выявленным участникам террористического заговора - Муругану, Сантхану и Пераривалану, четвертой осужденной - Налини - суд заменил казнь пожизненным заключением. В 2014 году смертная казнь остальным также была заменена пожизненным заключением.

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