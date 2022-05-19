Осужденный за участие в убийстве Раджива Ганди вышел на свободу после 31 года в тюрьме

Один из осужденных за участие в организации убийства в Индии в 1991 году известного политика Раджива Ганди - А. Г. Пераривалан - вышел на свободу.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
После прекращения пожизненного заключения одного из участников заговора против Раджива Ганди может последовать освобождение остальных шести осужденных по этому делу, указал телеканал.
Раджив Ганди - старший сын знаменитой женщины-премьера страны Индиры Ганди и внук первого премьера независимой Индии Джавахарлала Неру, занимал пост премьера в 1984-1989 годах. Он погиб во время предвыборного митинга в населе Шриперембудур в южном штате Тамилнад: террористка-смертница по имени Дхану повесила ему на шею гирлянду, начиненную взрывчаткой. Тогда вместе с политиком погибли 14 человек, включая саму террористку.
По данным следствия, покушение было организовано сепаратистской группировкой "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) из соседнего островного государства Шри-Ланка. Смерть Раджива была местью лидера ТОТИ Велупиллаи Прабхакарана за то, что Раджив в 1989 году принял решение ввести индийский миротворческий контингент на Шри-Ланку, где тогда бушевала гражданская война.
Пераривалан, бывший тогда студентом, был обвинен в том, что предоставил батарею для взрывного устройства. Верховный суд Индии в 1999 году утвердил вынесенный судом низшей инстанции смертный приговор выявленным участникам террористического заговора - Муругану, Сантхану и Пераривалану, четвертой осужденной - Налини - суд заменил казнь пожизненным заключением. В 2014 году смертная казнь остальным также была заменена пожизненным заключением.