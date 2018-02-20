Остатки корабля II - III веков нашей эры были найдены в Севастополе

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Остатки корабля времен римского периода истории Крыма, затонувшего у берегов нынешнего Севастополя, были подняты со дна устья реки Бельбек археологами.

Как передает Report, об этом рассказал глава подводной археологической экспедиции Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, сообщает ТАСС.

По словам Лебединского, в ходе операции со дна были подняты два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел. Эти артефакты относятся к II - III веку нашей эры.

«Это позволяет предположить, что мы имеем дело с кораблекрушением, то есть в этом месте - а там глубина 6,5 метров - две тысячи лет назад к берегу был прибит корабль и, скорее всего, разрушен волнами, а это его остатки», - сказал ученый.

На данный момент все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета. Там ученые изучат артефакты. Все найденные части поместят в специальный раствор для сохранности.

Ученые утверждают, что люди жили в районе современного Севастополя еще 2,5 тысячи лет назад. Основная масса археологических артефактов относится к истории Херсонеса, основанного в 424 - 421 годах до нашей эры и существовавшего до конца ХIV века.