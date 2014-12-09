Останки внука Османского султана вывезены с кладбища из-за 200 евро

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По решению муниципалитета Ниццы во Франции, за неуплату ежегодного взноса в 200 евро останки внука Османского султана Абдульгамид хана II - Мехмета Орхана Эфенди были вывезены с территории кладбища.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, муниципалитет захоронил останки внука султана на общем кладбище.

По словам пятого потомка Абдульгамида II Нильхана Османоглу, принц Мехмет Орхан Эфенди является внуком Абдульгамид хана II и сыном Султана Абдульгадир хана. Как сообщил Нильхан Османоглу, он узнал о происходящем несколько дней назад: "Находясь в ссылке, Орхан Эфенди пережил большие трудности. Мы, как Османская семья, огорчились, узнав о происходящем. В связи с вопросом мы обратимся к правительству. Последние годы жизни Орхан Эфенди проработал сторожем на кладбище".

Орхан Эфенди родился 10 октября 1909 года в Ускюдаре (Турция). После окончания Галатасарайского лицея он продолжил учебу в военной школе. В 15 лет Орхана Эфенди и его семью выслали из Турции. В годы Второй мировой войны он был адъютантом короля Албании Ахмеда Зога. Он также прослужил в военно-воздушных силах этой страны как пилот в капитанском чине.

Мехмет Орхан Эфенди в совершенстве владел английским, немецким, французским, итальянским, испанским, венгерским, арабским, португальским и турецким языками.

Проработавший на американском кладбище в Париже Османоглу оттуда вышел на пенсию. Он скончался 12 марта 1994 года во французском городе Ницца.