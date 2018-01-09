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    Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

    Ранее сообщалось, что самые состоятельные люди планеты за 2017 год обогатились на $1 трлн© http://fortune.com

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

    Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN.

    Согласно данным Bloomberg, состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд. Таким образом, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса.

    Отмечается, что большую часть состояния миллиардера составляют акции Amazon. В сезон распродаж в ноябре состояние Безоса выросло до $100 млрд.

    Ранее сообщалось, что самые состоятельные люди планеты за 2017 год обогатились на $1 трлн.

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