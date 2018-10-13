Осколки метеорита пробили крышу дома в Японии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На жилой дом в японском городе Комаки (префектура Айти) упали осколки метеорита.

Находившиеся внутри здания люди услышали громкий звук удара. А затем нашли около дома и в саду три камня размером 10, 5 и 4 см. У каждого из них одна сторона была обожженной. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, камни направили на экспертизу.

Специалисты пришли к выводу, что это обломки метеорита. Они обладают свойствами магнита и притягивают металлические предметы.

Японские ученые планируют продолжить изучение образцов и подготовить заявку для официальной регистрации метеорита Комаки в международном реестре.

В нидерландской деревне Брук на крышу сарая упал метеорит, которому 4,5 млрд лет.