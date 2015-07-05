​Осетр убил девочку и ранил ее маму и брата

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Пятилетняя девочка погибла от удара осетра, который запрыгнул в лодку, где она находилась.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел в четверг на реке Сувонни в американском штате Флорида.

В результате инцидента также пострадали мама девочки и 9-летний брат. Они были доставлены в больницу города Гейнсвилл.

Об их состоянии не сообщается. По данным агентства, осетр может прыгнуть в высоту до двух метров. Длина рыбы может достигать 2,4 метра, а вес — 90 килограмм.

Как сообщается, в этом году от удара осетра пострадали четыре человека.