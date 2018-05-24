Организаторы Евровидения попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль. Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице шоу в Facebook.

«Уже ждете "Евровидения" в следующем году? Мы тоже. Но пока не покупайте билеты на самолет, дождитесь уточнений, где и когда пройдет конкурс. Следите за нашими официальными страницами», — указали устроители шоу.

Причина такого заявления не раскрывается. По традиции, Евровидение проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за Иерусалим, не признавая такого права за другой стороной.