О нас
Report Georgia
Аудио новости

Опубликованы новые снимки Марса

Опубликованы новые снимки Марса Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении
Это интересно
5 марта 2021 г. 01:56
Опубликованы новые снимки Марса

Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении.

Как передает Report, кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN.

Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь.

В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMars planetinin yeni şəkilləri yayıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названы типы людей, лучше всего переносящих период пандемии коронавируса
Названы типы людей, лучше всего переносящих период пандемии коронавируса
4 марта 2021 г. 11:01
Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны
Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны
3 марта 2021 г. 11:41
В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
3 марта 2021 г. 08:53
Илон Маск создает новый город
Илон Маск создает новый город
3 марта 2021 г. 04:36
В 2025 году планируется строительство первого космического отеля
В 2025 году планируется строительство первого космического отеля
2 марта 2021 г. 14:29
Instagram анонсировал новую функцию
Instagram анонсировал новую функцию
1 марта 2021 г. 23:30
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
1 марта 2021 г. 20:25
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире
1 марта 2021 г. 16:50
В Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
В Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
1 марта 2021 г. 07:53
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
27 февраля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi