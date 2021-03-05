Опубликованы новые снимки Марса

Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении

Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении.

Как передает Report, кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN.

#BREAKING The China National Space Administration releases three high-definition images of #Mars taken by the nation's first Mars exploration mission probe Tianwen-1 pic.twitter.com/niZnadV6hK — CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021

Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь.

В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.