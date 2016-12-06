Скульптуру премьер-министра Израиля удалили с площади

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На площади Рабин установлена позолоченная статуя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает Report со ссылкой на newsru.co.il, статуя высотой четыре с половиной метра установлена неподалеку от здания тель-авивского муниципалитета.

Согласно информации, скульптор получил распоряжение удалить скульптуру с площади.

Имя скульптора Итай Зелиат. Автор скульптуры распространил заявление, в котором пояснил, что целью акции является "проверка границ свободы слова в Израиле 2016 года".