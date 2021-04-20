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Опубликован снимок загадочной планеты

Опубликован снимок загадочной планеты Нидерландские астрономы открыли гигантскую планету YSES 2b, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха, и представили ее прямое изображение. Причина больших размеров планеты и ее происхождение остают
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20 апреля 2021 г. 08:20
Опубликован снимок загадочной планеты

Нидерландские астрономы открыли гигантскую планету YSES 2b, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха, и представили ее прямое изображение. Причина больших размеров планеты и ее происхождение остаются загадкой.

Как передает Report, свои выводы ученые опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения в рамках программы YSES (Young Suns Exoplanet Survey) провели с помощью комплекса телескопов VLT (Very Large Telescope) в Чили, снабженного инструментом SPHERE — спектро-поляриметрического высококонтрастного инструмента, позволяющего получить прямые снимки экзопланет. За звездой YSES-2 наблюдали 30 апреля 2018 года и 8 декабря 2020 года. Такой промежуток позволил подтвердить существование небесного тела, вращающегося вокруг YSES-2.

YSES 2b — газовый гигант в шесть раз тяжелее Юпитера и находится в 110 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Возраст самой звезды оценивается всего лишь в 14 миллионов лет. Большое расстояние между звездой и планетой в такой молодой системы не соответствует ни одной из двух наиболее известных моделей формирования газовых гигантов.

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Версия на английском языке ФотоImages of mysterious planet made public

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