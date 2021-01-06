Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компания HenleyPartners обновила рейтинг привлекательности паспортов.

Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, первое место заняла Япония, граждане которой могут без визы посещать 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров - страны Европы, а также США и Канада.

Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).

Рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения - показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.